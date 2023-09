Xinhua Silk Road: 2023 China (Shenyang) Rowing Development Index (Index für die Entwicklung des Rudersports) in Chinas Ruderhauptstadt veröffentlicht

Peking (ots/PRNewswire) -Der 2023 China (Shenyang) Rowing Development Index wurde am Dienstag in Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, veröffentlicht, und zeigte das verbesserte Entwicklungsniveau des Rudersports in Shenyang und das Markenimage der Stadt als „Ruderhauptstadt" der Welt.In den letzten Jahren hat die Ruderveranstaltung in Shenyang eine solide Entwicklungsdynamik gezeigt, da das Wettbewerbssystem schneller ausgebaut wurde, die Teilnehmerzahl Jahr für Jahr stieg, der Markeneffekt erstmals unter Beweis gestellt wurde und die industrielle Antriebskraft des Sportereignisses verbessert wurde.Die Stadt hat das Ziel erreicht, in den letzten Jahren die schönste Strecke, das attraktivste Event und die beste Umgebung für den Rudersport zu schaffen, sagte Song Li, Director des Sportbüros Shenyang.Derzeit ist Shenyang bestrebt, den Bau eines 10-Kilometer-langen Wassersport-, Fitness- und Freizeitindustriegürtels mit umfassenden Auswirkungen auf den Innenstadtbereich des Hunhe-Flusses zu fördern, um das effektive Angebot an Wassersporteinrichtungen zu erhöhen, die Verbesserung der auf professionelle Veranstaltungen abgestimmten Infrastruktur zu beschleunigen und den Bau von ökologischen und intelligenten Ruder-Themenparks zu unterstützen.Sechs Jahre in Folge fand die Shenyang International Open Regatta in der Stadt statt, die nicht nur eine neue Plattform für globale Zusammenarbeit und den Austausch im Sport aufgebaut hat, sondern auch der Entwicklung der Stadt neue Impulse gegeben hat.Die Vitalität, Kraft und der Charme, die im Markenimage der Stadt Shenyang als „Ruderhauptstadt" enthalten sind, werden zu einer wichtigen immateriellen Ressource für den großen Wandel und die Wiedergeburt der Stadt, die einst Chinas industrielles Rückgrat war, sagte Liu Yanping, stellvertretender Direktor und Forscher am City and Competitiveness Research Center an der Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften.In Zukunft soll die Attraktivität für die Öffentlichkeit, Profisportler, vor- und nachgelagerte Unternehmen gesteigert werden, um eine Hauptstadt des Rudersports, der Ruderveranstaltungen, der Ruderindustrie und der Ruderkultur aufzubauen und die Rolle der „Ruderhauptstadt" für den Markeneffekt von Shenyang zu stärken", sagte Bai Yufei, Vorsitzender des Sportmanagementkomitees der China Society of Management Science und Professor an der Beijing Sport University.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/336129.htmlFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2213159/1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-2023-china-shenyang-rowing-development-index-index-fur-die-entwicklung-des-rudersports-in-chinas-ruderhauptstadt-veroffentlicht-301930980.htmlPressekontakt:Silvia Su,silviasu07@163.comOriginal-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuell