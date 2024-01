Xinhua News Media-Anleger wird’s freuen!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xinhua News Media bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 206, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist. Aus diesem Grund wird er auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Einschätzung der Aktienkurse kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Die Analyse von Xinhua News Media auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung neutral ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert werden, sind vorwiegend neutral. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies schüttet Xinhua News Media eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 10,52 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Xinhua News Media liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI ergibt. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass Xinhua News Media weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Xinhua News Media-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.