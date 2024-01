Xinhua News Media Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Xinhua News Media hat eine Dividendenrendite von 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 10,53 % im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Xinhua News Media bei 0,026 HKD, was -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -35 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also charttechnisch als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Xinhua News Media im vergangenen Jahr eine Rendite von -10 Prozent erzielt, was 4,98 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt (-5,02 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -8,84 Prozent, und Xinhua News Media liegt aktuell 1,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt keine signifikante Veränderung. Die Xinhua News Media-Aktie erhält daher insgesamt ein "Neutral"-Rating.