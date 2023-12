Xinhua News Media Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Xinhua News Media konnte im letzten Jahr eine Rendite von 6,25 Prozent erzielen, was im Vergleich zum Durchschnitt des Industrie-Sektors (−4,2 Prozent) eine Überrendite von 10,45 Prozent darstellt. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -10,05 Prozent, wobei Xinhua News Media aktuell um 16,3 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Xinhua News Media als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6 insgesamt 97 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 206,09 im Segment "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies".

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt Xinhua News Media mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 10,52 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Xinhua News Media-Aktie am letzten Handelstag bei 0,034 HKD lag, was einen Unterschied von -15 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie charttechnisch als "Schlecht" bewertet. Jedoch liegt der letzte Schlusskurs mit 0,03 HKD über dem 50-Tages-Durchschnitt von 0,03 HKD um +13,33 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Xinhua News Media somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.