Xinhua Finanzen: Digitale Technologie senkt die Kosten für grenzüberschreitende Verbindungen und bildet ein globales Innovationsnetzwerk

Chongqing, China (ots/PRNewswire) -Die Bedeutung der digitalen Technologie wird mit der Entwicklung der Wirtschaft immer deutlicher. Auf dem Jiangbeizui New Financial Summit 2022 erörterten die teilnehmenden Experten, wie digitale Dienstleistungen die gesamte industrielle Kette stärken können und welche Rolle die digitale Wirtschaft in der heutigen Wirtschaft spielt.Jiang Xiaojuan, Mitglied des Ständigen Ausschusses des 13. Nationalen Volkskongresses, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für sozialen Aufbau des Nationalen Volkskongresses und Präsident der Chinesischen Gesellschaft für öffentliche Verwaltung, ist der Ansicht, dass digitale Hersteller verschiedene in der industriellen Kette benötigte Dienstleistungen einbetten können, um die Effizienz der gesamten Produktionskette zu verbessern. Das industrielle Internet kann beispielsweise um Verbindungen für Finanzdienstleistungen, Verbindungen für intelligente Beschaffung, marktseitige intelligente Lagerbestände und Verbindungen für Kundendienst ergänzt werden.Christopher Pissarides, Wirtschaftsnobelpreisträger von 2021 und Professor für Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics and Political Science, erklärte, dass sich die digitale Technologie im Gegensatz zu früheren technologischen Durchbrüchen auf alle Sektoren auswirkt und nicht nur auf bestimmte Branchen. Außerdem verbreitet sich die Digitaltechnik schneller als jede andere Technologie zuvor.„Innovative Unternehmen können digitale Plattformen nutzen, um verschiedene Elemente zu kombinieren und ihre Innovationseffizienz zu verbessern. Da sich die Technologie rasch weiterentwickelt und eine umfangreiche Datenbasis erfordert, erfordern Innovationen zunehmend eine umfassende Zusammenarbeit. Die Digitaltechnik senkt die Kosten für grenzüberschreitende Verbindungen und bildet ein globales Innovationsnetz", so Jiang Xiaojuan.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1872285/Jiang_Xiaojuan.jpgPressekontakt:Qian Diao,+86-13488659604,15512729@qq.comOriginal-Content von: Xinhua Finance, übermittelt durch news aktuell