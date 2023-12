Xinhu Zhongbao wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Xinhu Zhongbao auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, zeigt sich, dass er aktuell bei 83,33 bzw. 75 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Xinhu Zhongbao derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt unsere Analyse, dass die Stimmung für Xinhu Zhongbao in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In den sozialen Medien wurde jedoch eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hindeutet. Daher bekommt Xinhu Zhongbao dafür eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinhu Zhongbao-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -17,44 Prozent abweicht. Das führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit -8,58 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Xinhu Zhongbao eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Es gab jedoch mehr Kauf- als Verkaufssignale, was zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Xinhu Zhongbao von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.