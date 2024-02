Xinhu Zhongbao Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Xinhu Zhongbao. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Xinhu Zhongbao weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 46,81, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse kommt es auf die trendfolgenden Indikatoren an, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf 50- und 200-Tages-Basis betrachtet wird. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Xinhu Zhongbao-Aktie liegt bei 2,46 CNH, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 2,22 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen einen Wert von 2,18 CNH, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und daher zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Marktstimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Betrachtung von Handelssignalen ergibt hingegen eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Xinhu Zhongbao festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Stärke der Diskussion hingegen zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Xinhu Zhongbao daher eine "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium.