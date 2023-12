Xingyuan Environment Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft eines Unternehmens zu beurteilen. Im Vergleich zu anderen Unternehmen hat Xingyuan Environment derzeit ein KGV von 138. Im Durchschnitt liegt das KGV in der Maschinenbranche bei 0, was bedeutet, dass Xingyuan Environment fundamental weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Xingyuan Environment im vergangenen Jahr eine Rendite von -2,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie liegt die Rendite um 2,06 Prozent niedriger. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Maschinenbranche beträgt -1,11 Prozent, wobei Xingyuan Environment 1,71 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Xingyuan Environment. An fünf Tagen überwog das positive Feedback, an einem Tag war die Stimmung negativ. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Auf Basis des Anleger-Sentiments wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Xingyuan Environment derzeit keine Dividende aus, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt von 1,5 %. Diese niedrigere Ausschüttung führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich.