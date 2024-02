Xingye Wulianrvice Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative Stärke-Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Xingye Wulian Service liegt bei 50, was auf eine "Neutrale" Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 beträgt 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den letzten 200 Handelstagen betrug der Durchschnitt des Schlusskurses der Xingye Wulian Service-Aktie 0,57 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,52 HKD, was einem Unterschied von -8,77 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (0,53 HKD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,89 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Xingye Wulian Service-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Xingye Wulian Service in den sozialen Medien. Die Aktie wird daher von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Xingye Wulian Service wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien kann die Einschätzung von Aktienkursen beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Xingye Wulian Service neutral waren. Auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in dieser Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Xingye Wulian Service hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.