Xingmin Intelligent Transportation Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 5,29 CNH verzeichnet, was einem Abweichung von -28,73 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,93 CNH) liegt über dem aktuellen Schlusskurs von 3,77 CNH, was zu einer Abweichung von -23,53 Prozent führt und somit ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 1,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 1,66) liegt. Aufgrund dessen erhält die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz wird ebenfalls betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Xingmin Intelligent Transportation somit als "Gut"-Wert eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) bei 97,81, was auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht weder unter- noch überbewertet.