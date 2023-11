Xingmin Intelligent Transportation Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator, um die Bewertung einer Aktie zu beurteilen. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit besonders über die Aktie von Xingmin Intelligent Transportation diskutiert. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem konzentrierte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem auf die positiven Themen rund um Xingmin Intelligent Transportation. Diese Faktoren führen insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Bei der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Xingmin Intelligent Transportation-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,12 CNH. Der letzte Schlusskurs (6,68 CNH) weicht somit um +30,47 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,86 CNH) weist mit einem letzten Schlusskurs von 6,68 CNH eine Abweichung von +13,99 Prozent auf. Somit erhält die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie auch in dieser kurzfristigeren Betrachtung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Xingmin Intelligent Transportation bei 0 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 1 Prozent in der Branche "Automatische Komponenten" liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der aussagt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 19, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 25,81 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenfalls, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Xingmin Intelligent Transportation damit ein "Gut"-Rating.