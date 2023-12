Xingmin Intelligent Transportation Aktie: Pleite oder Chance?

Das Unternehmen Xingmin Intelligent Transportation wird von Analysten in verschiedenen Kategorien bewertet. Unter anderem wird die Kommunikation im Netz sowie die Dividendenpolitik des Unternehmens betrachtet.

In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz hat Xingmin Intelligent Transportation eine erhöhte Aktivität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung geführt hat. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine positive Entwicklung hin, wodurch das Unternehmen insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Jedoch erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist.

In Bezug auf die Aktienperformance im Vergleich zur Branche "Automatische Komponenten" zeigt sich eine starke Outperformance von Xingmin Intelligent Transportation mit einer Performance von 34,01 Prozent in den letzten 12 Monaten. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung, da die Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage neutral ist. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält das Unternehmen jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird Xingmin Intelligent Transportation in der einfachen Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.