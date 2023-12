Xingmin Intelligent Transportation Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse von Xingmin Intelligent Transportation zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 5,21 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,71 CNH erreicht hat. Im Vergleich zum GD200 beträgt die Distanz nun +9,6 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt aktuell bei 5,78 CNH, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -1,21 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Note "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Xingmin Intelligent Transportation eine Rendite von 34,01 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 12,56 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Xingmin Intelligent Transportation mit 21,45 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xingmin Intelligent Transportation bei 97 liegt, was in etwa auf dem Niveau der Branche "Automatische Komponenten" liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Xingmin Intelligent Transportation eine Rendite von 0 Prozent aus, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt die technische und fundamentale Analyse, dass Xingmin Intelligent Transportation solide Abschlüsse verzeichnet und sich gut im Branchenvergleich positioniert.