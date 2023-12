Xingmin Intelligent Transportation Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die technische Analyse der Xingmin Intelligent Transportation zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 5,24 CNH verläuft. Das bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 5,41 CNH liegt, was einem Abstand von +3,24 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,74 CNH, was einer Differenz von -5,75 Prozent entspricht und somit ein "schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt fällt das Urteil auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "neutral" aus.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xingmin Intelligent Transportation mit einem Wert von 97,81 ähnlich dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Automatische Komponenten" von 0. Somit erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Xingmin Intelligent Transportation mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (1,51%) auf, was einer Differenz von -1 entspricht. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "schlecht"-Bewertung.

Betrachtet man die Performance des Aktienkurses, so ergibt sich, dass Xingmin Intelligent Transportation in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 13,7 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +20,3 Prozent für Xingmin Intelligent Transportation entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 6,39 Prozent hatte, zeigt sich eine Überperformance von 27,62 Prozent. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "gut"-Rating.