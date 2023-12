Xingmin Intelligent Transportation Aktie: Bitte unbedingt beachten

Xingmin Intelligent Transportation hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,01 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,7 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Xingmin Intelligent Transportation eine Outperformance von +20,3 Prozent erzielt hat. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat das Unternehmen mit einer Rendite von 6,39 Prozent gut abgeschnitten, indem es 27,62 Prozent über dem Durchschnitt lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Xingmin Intelligent Transportation-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 7 Tage beträgt 58 und für die letzten 25 Handelstage 56,78, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Xingmin Intelligent Transportation derzeit einen niedrigeren Wert von 0 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Xingmin Intelligent Transportation bei 5,24 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 5,41 CNH liegt, was einem Abstand von +3,24 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 5,74 CNH, was einer Differenz von -5,75 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.