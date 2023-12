Xingjiang Qingson Building Materials, Chemicals ist zurück!

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

Die Aktie von Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, die zu interessanten Ergebnissen führte. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von -10,07 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage wurde jedoch ein Wert von 3,83 CNH ermittelt, was nahe dem gleitenden Durchschnitt lag und zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie wurde ebenfalls analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser positiven Einschätzungen erhielt die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") wurde eine Rendite von 1,11 Prozent ermittelt, die mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt lag. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Baumaterialien"-Branche der vergangenen 12 Monate schnitt Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals mit 9,23 Prozent deutlich besser ab. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend wurde der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI ergab einen Wert von 13,04 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer Einstufung als "Gut" führte. Der 25-Tage-RSI zeigte hingegen weder eine Über- noch Unterkaufsituation, was zu einem "Neutral"-Rating führte. Insgesamt wurde die Aktie von Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals damit mit "Gut" in dieser Analyse bewertet.

