Xingjiang Qingson Building Materials, Chemicals Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Insgesamt gab es zehn positive Tage und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie nun auf 4,37 CNH, während der aktuelle Kurs bei 3,95 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,61 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 3,84 CNH, was einen Abstand von +2,86 Prozent zur Aktie darstellt und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,11 Prozent erzielt, was 8,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Aktie übertrifft somit die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" um 8,38 Prozent und erhält daher insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI), der für Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals aktuell bei 12 liegt und somit als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45 für den RSI, was als Signal dafür interpretiert wird, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt dies eine Einstufung des RSI als "Gut".