Xingjiang Qingson Building Materials, Chemicals Aktie: So kann man sich irren!

Die technische Analyse der Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 4,15 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,88 CNH liegt, was einer Abweichung von -6,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (3,73 CNH), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,02 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, wobei negative Themen bezüglich des Unternehmens dominierten. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Veränderung hin zum Negativen festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,14 Prozent, was 15,65 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die Aktie wird somit insgesamt mit einem "Gut" bewertet.