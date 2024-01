Xingjiang Qingson Building Materials, Chemicals Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals liegt bei 78,95 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, zeigt mit einem Wert von 43,24 eine "Neutral"-Einschätzung auf.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 4,36 CNH für den Schlusskurs der Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,86 CNH, was einem Unterschied von -11,47 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,85 CNH zeigt einen ähnlichen Schlusskurs (+0,26 Prozent) und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,11 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Baumaterialien"-Branche sind im Durchschnitt um -7,39 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +8,5 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 8,5 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.