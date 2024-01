Xingjiang Qingson Building Materials, Chemicals Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals war in den letzten zwei Wochen Gegenstand überwiegend positiver Bewertungen in sozialen Medien durch private Nutzer. Unsere Redaktion hat eine Vielzahl von Kommentaren und Äußerungen ausgewertet und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einzustufen ist.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,11 Prozent erzielt, was 7,77 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,67 Prozent, und Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals liegt aktuell 7,77 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals liegt bei 47,06, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt vergeben wir für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Xinjiang Qingsong Building Materials And Chemicals mit 3,89 CNH aktuell +0,78 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt hingegen -10,78 Prozent, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung für beide Zeiträume führt.