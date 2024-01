Xingfa Aluminum Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die technische Analyse von Xingfa Aluminium zeigt, dass sich das Wertpapier in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 6,74 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 6,16 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,61 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,32 HKD, was einer Abweichung von -2,53 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

Die Anlegerstimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Xingfa Aluminium ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Xingfa Aluminium eine Dividendenrendite von 5,03 Prozent auf, was 1,02 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als eher unrentables Investment.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xingfa Aluminium bei 5,78 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 43,07 liegt. Aus dieser Sicht ist die Aktie unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.