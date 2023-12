Xingfa Aluminum Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Aktienkurs von Xingfa Aluminium liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") mit einer Rendite von -23,81 Prozent um mehr als 16 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -8,05 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Xingfa Aluminium mit 15,76 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Xingfa Aluminium festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Xingfa Aluminium insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Das KGV von Xingfa Aluminium beträgt 5,78, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite von Xingfa Aluminium beträgt 5,03 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert von 4,04 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Xingfa Aluminium eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.