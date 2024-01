Xingfa Aluminum Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Xingfa Aluminium wurde in den letzten zwei Wochen von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Thema befasst haben, und ist zu diesem Schluss gekommen. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental: Die Aktie von Xingfa Aluminium wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 5,85 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 43,32 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xingfa Aluminium eine Performance von -18,85 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um 4,71 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -23,56 Prozent bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,71 Prozent im letzten Jahr. Xingfa Aluminium lag 23,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Xingfa Aluminium in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat weder zugenommen noch abgenommen. Insgesamt erhält Xingfa Aluminium auf dieser Stufe daher eine "Neutral"-Bewertung.