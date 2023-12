Xingfa Aluminum Aktie: Augen auf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Xingfa Aluminium-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 75, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 70,83, dass die Aktie überkauft ist und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält. Die Gesamtanalyse des RSI ergibt daher ein "Schlecht"-Rating für Xingfa Aluminium.

Bezüglich des Sentiments und Buzz um die Aktie von Xingfa Aluminium zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den vergangenen Monaten die übliche Aktivität aufweist, weshalb die Einschätzung für diesen Faktor als "Neutral" erfolgt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird somit auch das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xingfa Aluminium-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -10,38 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 6,48 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die Anleger-Sentiments zeigen Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, dass über Xingfa Aluminium in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde und es weder positive noch negative Ausschläge gab. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt wird Xingfa Aluminium daher mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.