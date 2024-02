Xingfa Aluminum Aktie: Abwarten

Xingfa Aluminium: Analysten bewerten die Ausschüttung als neutral

Xingfa Aluminium hat in Bezug auf die Dividende eine Bewertung von 5,92 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (5,98 %) liegt. Dies ergibt eine Differenz von 0,06 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

Die Performance der Xingfa Aluminium-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug -29,12 Prozent. Im Branchenvergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -7,67 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Underperformance von -21,45 Prozent für Xingfa Aluminium. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -7,67 Prozent hatte, liegt Xingfa Aluminium um 21,45 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Xingfa Aluminium-Aktie ergibt einen Durchschnitt von 6,54 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 6,1 HKD, was einem Unterschied von -6,73 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,09 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+0,16 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Xingfa Aluminium wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Xingfa Aluminium auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung beurteilt.