Xinfengming Aktie: Wird das der nächste Knaller?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Xinfengming in den sozialen Medien. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Xinfengming-Aktie aktuell bei 12,19 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 13,26 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +8,78 Prozent und führt zu einer Bewertung von "Gut". Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 13,05 CNH, was nahe am letzten Schlusskurs von 13,26 CNH liegt (+1,61 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Xinfengming-Aktie auf dieser Basis und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Xinfengming im letzten Jahr eine Rendite von 29,7 Prozent erzielt, was 54,38 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -24,68 Prozent, wobei Xinfengming aktuell 54,38 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Xinfengming-Aktie liegt bei 23,99, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 55,28 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Gut".