Xinfengming Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Xinfengming erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -6,74 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +36,45 Prozent im Branchenvergleich für Xinfengming. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -6,74 Prozent, wobei Xinfengming 36,45 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Xinfengming ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen aufeinander. Der RSI der Xinfengming führt bei einem Niveau von 9,86 zur Einstufung "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 26,42 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Xinfengming von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Auch in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Xinfengming-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,93 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,3 CNH deutlich darüber liegt (Unterschied +19,87 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der gleitende Durchschnitt bei 12,64 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+13,13 Prozent Abweichung). Die Xinfengming-Aktie wird somit sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.