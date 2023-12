Xinfengming Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Xinfengming liegt bei 9,45, was auf ein „Gut“-Rating hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 36,09 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Xinfengming von 13,45 CNH um 13,6 Prozent über dem GD200 (11,84 CNH) liegt, was ebenfalls als „Gut“-Signal zu bewerten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,36 CNH, was einem Abstand von +8,82 Prozent zum Kurs entspricht und somit auch als „Gut“ eingestuft wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Xinfengming als „Gut“ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Xinfengming diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung führt. Auch in den letzten Tagen dominieren positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Xinfengming insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden neben Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Stimmungsbild. In Bezug auf Xinfengming zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Xinfengming weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Aktie von Xinfengming in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".