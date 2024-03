Xinchen China Power Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Die Xinchen China Power hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,285 HKD erreicht, was einer Steigerung von 9,62 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +5,56 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Xinchen China Power liegt bei 50,07, was 247 Prozent über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Automatische Komponenten" liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" und somit als "Schlecht" im Bereich der fundamentalen Kriterien eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Xinchen China Power im letzten Jahr eine Rendite von -27,78 Prozent erzielt. Dies liegt 25 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" und 19,14 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Automatische Komponenten". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Xinchen China Power mit einem Wert von 57,89 weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25 wird die Aktie mit einem Wert von 42 ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".