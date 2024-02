Mit Xin Yuan wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Der Aktienkurs von Xin Yuan hat im letzten Jahr eine Rendite von 93,08 Prozent erzielt, was 101,21 Prozent über dem Durchschnitt anderer Aktien im Industriesektor liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Marinebranche beträgt -3,17 Prozent, und Xin Yuan liegt aktuell 96,26 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Xin Yuan beträgt derzeit 21,24, was 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 15 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Xin Yuan liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 100, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält Xin Yuan in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 3,14 HKD für den Schlusskurs der Xin Yuan-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 4,5 HKD, was einem Unterschied von +43,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 4,87 HKD unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,6 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Xin Yuan in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.