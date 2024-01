Xin Yuan Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Anleger-Stimmung bei Xin Yuan in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden weder überwiegend positive noch negative Themen behandelt, was dazu führt, dass der Titel insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Xin Yuan weist mit einem Wert von 23,58 ein deutlich höheres KGV als der Branchendurchschnitt in der "Marine"-Branche auf und ist daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 13,98, was einem Abstand von 69 Prozent entspricht. Aus diesem Grund wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 8,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der "Marine"-Branche. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik von Xin Yuan daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses weist Xin Yuan mit einer Rendite von 255,04 Prozent eine deutlich höhere Performance als der Durchschnitt der Aktien aus der "Industrie"-Branche auf, die bei 1,94 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie, da Xin Yuan mehr als 260 Prozent über der durchschnittlichen Jahresrendite in der "Marine"-Branche liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Anleger-Stimmung, eine überbewertete fundamentale Bewertung, eine schlechte Dividendenpolitik, und eine sehr gute Performance im Branchenvergleich des Aktienkurses für die Xin Yuan-Aktie.