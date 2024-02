Xin Point Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den sozialen Medien gibt es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder der Häufigkeit der Diskussionen über Xin Point in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass Xin Point weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusätzlich wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare und Wortmeldungen von privaten Nutzern in sozialen Medien zu Xin Point abgegeben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche hat Xin Point in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +7,36 Prozent erzielt, während der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine Unterperformance von 4,39 Prozent verzeichnete. Aufgrund dieser Über- und Unterperformance wird Xin Point insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.