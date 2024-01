XinJiang Beixin Road, Bridge Construction Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Aktuell wird der RSI von Xinjiang Beixin Road & Bridge anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 26,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Xinjiang Beixin Road & Bridge-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 60,42, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Xinjiang Beixin Road & Bridge eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Xinjiang Beixin Road & Bridge in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung und es wird auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hingewiesen. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Xinjiang Beixin Road & Bridge derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 209,86 auf, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.