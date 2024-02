XinJiang Beixin Road, Bridge Construction Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Bauunternehmensaktie Xinjiang Beixin Road & Bridge schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik führt. Die Differenz beträgt 1,66 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,66 %).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Xinjiang Beixin Road & Bridge in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -8,82 Prozent verzeichnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 10,04 Prozent darunter.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4,87 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 3,98 CNH -18,28 Prozent niedriger war. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Aufgrund des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Xinjiang Beixin Road & Bridge-Aktie somit in den verschiedenen Kategorien überwiegend ein "Schlecht"-Rating.