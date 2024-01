XinJiang Beixin Road, Bridge Construction Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Xinjiang Beixin Road & Bridge beträgt das aktuelle KGV 209. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Xinjiang Beixin Road & Bridge weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Xinjiang Beixin Road & Bridge eine Performance von -11,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um 1,64 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -13,58 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Xinjiang Beixin Road & Bridge um 13,39 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Aus charttechnischer Sicht erhielt die Xinjiang Beixin Road & Bridge-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,35 CNH lag, was einem Unterschied von -15,04 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs jedoch nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung rund um Xinjiang Beixin Road & Bridge wurde auf sozialen Plattformen positiv bewertet, wobei die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Stimmung als "Gut" eingestuft.