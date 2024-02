Ximen Mining Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der gleitende Durchschnittskurs der Ximen Mining liegt derzeit bei 0,32 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,16 CAD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -50 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt aktuell 0,23 CAD, was einem Abstand von -30,43 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ximen Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 3,5 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,5 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ximen Mining überwiegend neutral diskutiert, wobei an fünf Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen standen hauptsächlich positive Themen im Fokus, wodurch die Aktie heute insgesamt mit "Gut" bewertet wird.

Die Stimmung rund um die Aktie wird auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ximen Mining erhielt in diesem Zeitraum eine positive Änderung, wodurch die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet wird.