Ximen Mining Aktie: Was soll man davon noch halten?

Der Sentiment und der Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie spielen auch die weichen Faktoren eine Rolle. Dazu zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Ximen Mining folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität im Netz war eher gering, was sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ximen Mining daher als "Schlecht"-Wert eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -46,67 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,45 CAD mit dem aktuellen Kurs (0,24 CAD) vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,26 CAD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Für Ximen Mining zeigt sich ein RSI-Wert von 25, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein Wert von 56, was als Signal dafür gilt, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich also für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Ximen Mining besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den vergangenen Tagen, zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers ergibt sich insgesamt daher eine "Neutral"-Bewertung für Ximen Mining.