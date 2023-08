Ximen Mining Aktie: Kommt jetzt der Schock?

An der Heimatbörse Venture notiert Ximen Mining per 22.08.2023, 06:54 Uhr bei 0.08 CAD. Ximen Mining zählt zum Segment "Gold".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Ximen Mining auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ximen Mining. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ximen Mining-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 0,11 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,08 CAD) weicht somit -27,27 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (0,08 CAD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Ximen Mining-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Ximen Mining-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Dividende: Ximen Mining schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % und somit 3,57 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,57 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

