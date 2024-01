Xilio Development Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hierbei wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Xilio Therapeutics beträgt 21,12, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,79, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Xilio Therapeutics in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt, daher bekommt die Aktie von uns eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Xilio Therapeutics haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Xilio Therapeutics insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Xilio Therapeutics-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Xilio Therapeutics vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 10 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (0.813 USD) ausgehend um 1130,01 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Xilio Therapeutics von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Xilio Therapeutics im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Xilio Therapeutics. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

