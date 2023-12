Xilinmen Furniture Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Der Aktienkurs von Xilinmen Furniture hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,11 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Aktie damit 28,05 Prozent unter dem Durchschnitt von 7,94 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 6,61 Prozent, und Xilinmen Furniture liegt aktuell 26,72 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Xilinmen Furniture liegt bei 75,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 71,36, was auch auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält Xilinmen Furniture eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Xilinmen Furniture in den letzten Tagen neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv, basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Xilinmen Furniture bei 24,76 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 17,55 CNH liegt, was einem Abstand von -29,12 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt bei 19,23 CNH, was einer Differenz von -8,74 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie daher insgesamt die Einstufung "Schlecht".