Xilinmen Furniture Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die technische Analyse der Xilinmen Furniture-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 25,57 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 18,75 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -26,67 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) bei 19,84 CNH, was einer Abweichung von -5,49 Prozent entspricht, und somit erhält die Xilinmen Furniture-Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher auch für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Xilinmen Furniture-Aktie in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Xilinmen Furniture liegt bei 65,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 53,48 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen insgesamt besonders positiv für Xilinmen Furniture. In den vergangenen Tagen wurden insbesondere positive Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index unterschiedliche Bewertungen für die Xilinmen Furniture-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung insgesamt als positiv bewertet wird.