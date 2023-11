Xiaomi: Die gute Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi grüßt die Börse heute von oben. Der Titel aus China gewann bis zu den späten Mittagsstunden in etwa 1,6 % dazu. Das ist eine gute Nachricht. Die bestätigt, was sich in den vergangenen Tagen abzeichnete. Der Titel ist nicht unter die Räder geraten, auch wenn die Kurse etwas nachgegeben haben. Der Kurs der Aktie ist auch statistisch betrachtet aktuell noch recht gut im Rennen. Die Notierungen sind in den vergangenen fünf Handelstagen um gut 2 % geklettert, wenn der heutige Kursverlauf in die Betrachtung einbezogen wird. Zudem konnte die Aktie in den vergangenen vier Wochen nunmehr um insgesamt gut 7 % aufsatteln.

Xiaomi: Es geht doch noch!

Es geht also doch noch, könnte man sagen. Die Chinesen hatten ganz gute Zahlen vorgelegt und waren mit den Quartalszahlen erstmals wieder in die Gewinnzone gekommen. Das KGV ist mit...