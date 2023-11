Xiaomi: Wieder nah dran!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi aus China schleicht sich wieder nach oben. Die Aktie sattelte am Freitag kurz vor dem Wochenende gleich 3,3 % auf. Damit notiert der Wert kurz vor der 2-Euro-Marke. Es fehlen bei 1,91 Euro noch gut 9 Cent, also weniger als 5 %. Diese Marke kann durchaus Bedeutung haben. Chartanalysten sind bei runden Marken dieser Art stets aufmerksam, wenn eine Aktie – wie bei Xiaomi der Fall – in einem massiven Aufwärtstrend verläuft. Im Chartbild ist zu sehen, dass die Notierungen seit etwa Juli um mehr als 60 % geklettert sind. Fast wie an der Perlenschnur gezogen. Das gilt als gutes Zeichen, wobei die Angelegenheit rund würde, wenn es auch noch gelingt, eine markante Hürde wie 2 Euro zu überwinden.

Der Termin!

Besonders spannend wird es deshalb, weil Xiaomi jetzt seine Quartalszahlen präsentieren wird. Dies lässt dann darauf...