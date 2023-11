Xiaomi: Der Wahnsinn - Hürde genommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de)

Xiaomi hat am Mittwoch an den Aktienmärkten ein weiteres Mal überzeugen können. Das chinesische Unternehmen hat mit dem Gewinn von über 5 % die nächste Hürde geschafft – diesmal im wahrsten Sinne des Wortes. Die Aktie legte gleich so viel los, dass – je nach Börse – der Sprung über die Marke von 2 Euro gelang. Das ist zumindest ein weiteres deutliches Signal der Börsen, wonach es der Aktie von Xiaomi ausgezeichnet geht. Das Ganze vollzieht sich vor dem Hintergrund, dass Xiaomi jetzt auch noch seine Quartalszahlen präsentieren wird. Die Börsen scheinen also offensichtlich optimistisch zu sein.

Xiaomi: Die starke Entwicklung!

Die Chinesen werden die Quartalszahlen den Planungen nach am 20. November präsentieren. Es dauert also nicht mehr allzu lange, und die jüngste Entwicklung wird zumindest von der wirtschaftlichen Sicht aus...