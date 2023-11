Xiaomi: Verpatzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi ist zumindest am Anfang der neuen Woche noch nicht richtig durchgestartet. Allerdings gab es nach einer kurzen Anfangsernüchterung dann in den kommenden Stunden einen neuen Drive: Fast 1 % Plus standen plötzlich zu Buche, was durchaus attraktiv ist. Es zeigt, dass Xiaomi sich gegen die vorhergehenden Verluste recht gut wehren kann. Die Chance auf Kurssteigerungen soll vor allem nach Meinung von Analysten noch gut sein: Gut 16 % Aufschlag schätzen die – so die Konsensbildung bei Marketscreener.

Xiaomi hat noch die Chance!

Gerade Chartanalysten bleiben im Großen und Ganzen derzeit noch auf der zuversichtlichen Seite. Denn trotz der jüngsten Verluste ist das Papier auf sehr hohem Niveau. Das erste Kursziel würden Chartanalysten unverändert bei etwa 2 Euro sehen. Dass die Aktie darüber klettern kann, stellt sie vor kurzem...