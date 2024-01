Xiaomi: Traurige Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Die Krise rund um Unternehmen aus China hat sich an den Aktienmärkten zuletzt fortgesetzt. Darunter leidet auch Xiaomi. Das Multifunktions-Unternehmen verlor am Freitag kurz vor dem Ende des Wochenhandels noch einmal -2,5 %. Dies reduzierte den Wochengewinn massiv. Die Aktie hat seit Jahresanfang nun um gut -14 % nachgegeben und befindet sich in einem Korrekturmodus. Diesmal gab es indes einen Grund, der auch unternehmensspezifisch sein wird.

Xiaomi: Wirtschaftlich schwächer

Denn die Märkte müssen davon ausgehen, dass das Unternehmen wirtschaftlich an Kraft verliert. Die Auslieferungen von Smartphones aus China sind einer Meldung vom 26. Januar nach nun gesunken. Dies kann und dürfte auch die Stimmung rund um Unternehmen wie Xiaomi beeinflussen. Die gute Nachricht: Analysten gehen noch unverändert von einem Kursanstieg um gut 40 % aus!

