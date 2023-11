Xiaomi: Schwere Schlagseite!

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Xiaomi hat am Donnerstag am Aktienmarkt eine schwere Niederlage erlitten. Am Ende verlor das Papier aus China mehr als -9 %. Das sind Rückschläge, die kaum zu fassen sind, denn: Zuvor war es deutlich und das über Wochen bergauf gegangen. Ist der Trend nun gebrochen? Die Analysten sind am Ende unterschiedlichster Meinung. Die Qual der Wahl für Investoren ist eröffnet.

Xiaomi: Das sagen die einen – das die anderen

Effektiv sind die Chartanalysten und auch die wirtschaftlich orientierten Analysten sind der Meinung, die Aktie sei zumindest nicht in Gefahr. Der Aufwärtstrend existiert noch immer, das KGV ist mit einem Wert von ca. 25 bezogen auf das laufende Jahr niedrig genug. Die Notierungen sind dennoch – aus Sicht der Analysten, die auf Marketscreener zusammengefasst sind – in guter Verfassung. Hier geht es um ein neues...