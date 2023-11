Xiaomi: Noch einmal die Jahresendrallye?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Xiaomi hat vor kurzem seine Zahlen vorgestellt. Die haben am Ende nicht so sehr überzeugt, wie Investoren und Analysten sich dies wohl erträumt haben. Dennoch: Der Wert hat die Chance, so der Eindruck, noch weiter zu klettern. Vor allem Analysten sehen die Wegstrecke noch nicht als beendet an. Demzufolge kann die Aktie aktuell noch damit rechnen, mehr als 16 % zu gewinnen – wenn die Schätzungen stimmen, die sich auf Marketscreener unter dem Dach der Analysten-Stimmen derzeit finden.

Xiaomi: Die 2-Euro-Marke!

Chartanalysten würden darauf bestehen, dass nicht nur die Zahlen schwach waren. Wahrscheinlich würde der Kurs auch noch an der 2-Euro-Marke gescheitert sein. Diese markante Linie hatte Xiaomi kürzlich minimal überwunden, bevor es wieder unter die Untergrenze ging. Im ersten Anlauf konnte Xiaomi den Aufwärtstrend also...