Xiaomi: Die Märkte nehmen die Gewinne vom Tisch!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Xiaomi hat am Freitag mit einem klaren Kursverlust von -4 % in den ersten Morgenstunden ein Zeichen gesetzt: Die Aktie schafft es wider Erwarten derzeit doch nicht, über die Grenze von 2 Euro zu klettern. Sie prallte direkt an dieser Hürde nach unten ab. Das bedeutet aus der Sicht von Analysten und Investoren noch nicht viel. Denn Gewinnmitnahmen sind kein Drama – sondern ggf. nur eine Pause. Es wird spannend zu sehen, ob dies lediglich eine Pause darstellt, oder ob die Bewegung doch noch massiver nach unten gerichtet ist.

Xiaomi: Das Modell funktioniert

Immerhin: Aktuell hat das Unternehmen nicht zufällig solch starke Kursbewegungen geschafft. Der Titel profitierte davon, dass zuletzt in China das eigene Mobilfunkmodell besonders gut angekommen ist. Die neue Modellserie scheint sich stark abzuverkaufen.

Dies war indes nur...