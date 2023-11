Xiaomi: Kleine oder große Schwäche aus China?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Xiaomi musste am Freitag weiter Federn lassen. Der Titel hat dabei gut -2,7 % verloren. Gut ist dies nicht: Der Ausflug in Richtung von 2 Euro scheiterte damit zunächst. Die Aktie ist dennoch auf dem Weg nach oben. Der Aufwärtstrend bleibt aus rein charttechnischer Sicht derzeit intakt. Die Kurse sind innerhalb der vergangenen Wochen insgesamt gestiegen. In vier Wochen ging es um gut 16 % aufwärts. In drei Monaten gewann Xiaomi ganze 32 %. Damit sind die Voraussetzungen für einen weiteren Kursanstieg zumindest aus der Sicht der statistisch agierenden Analysten gegeben.

Xiaomi: Das wird dennoch zäh

Dennoch bleibt aktuell vieles zäh. Das Unternehmen hat mit den Quartalszahlen offenbar niemanden begeistert. Die Gewinnzone wurde wieder erreicht, allerdings gelang es nicht, besonders große Perspektiven aufzuzeigen. Rechnerisch...